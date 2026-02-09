«Ещё мощнее и опаснее»: Минобороны получило партию обновлённых Су-57

«Ростех» передал Минобороны партию модернизированных истребителей Су-57. Видео © Telegram / Ростех.
Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что Су-57 — это грозное оружие, уже доказавшее эффективность на передовой. «Сегодня мы передали в войска машины, которые стали ещё мощнее и опаснее», — подчеркнул он.
По его словам, этот истребитель пятого поколения способен работать даже против самых современных систем ПВО. Он может поражать цели в воздухе, на земле и на воде в любое время суток.
Чемезов отметил, что заводы не просто выпускают технику, а постоянно её модернизируют с учётом реального боевого опыта. Все переданные самолёты уже прошли полный цикл заводских испытаний.
Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, по кодификации НАТО: Felon), разработанный ОКБ имени Сухого в рамках программы ПАК ФА, создан для замены истребителя Су-27. Прототип совершил первый полёт 29 января 2010 года, после чего в 2013 году началось мелкосерийное производство для испытаний, а серийный выпуск стартовал весной 2019 года. В июне 2019 года был заключён контракт на поставку 76 самолётов для трёх полков, и первый серийный истребитель был передан ВКС России 25 декабря 2020 года. Первый полёт с перспективным двигателем второго этапа («Изделие 30») состоялся 5 декабря 2017 года, а их установка на серийные машины планируется до 2027 года.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.