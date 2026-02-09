«Ещё мощнее и опаснее»: Минобороны получило партию обновлённых Су-57

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, по кодификации НАТО: Felon), разработанный ОКБ имени Сухого в рамках программы ПАК ФА, создан для замены истребителя Су-27. Прототип совершил первый полёт 29 января 2010 года, после чего в 2013 году началось мелкосерийное производство для испытаний, а серийный выпуск стартовал весной 2019 года. В июне 2019 года был заключён контракт на поставку 76 самолётов для трёх полков, и первый серийный истребитель был передан ВКС России 25 декабря 2020 года. Первый полёт с перспективным двигателем второго этапа («Изделие 30») состоялся 5 декабря 2017 года, а их установка на серийные машины планируется до 2027 года.