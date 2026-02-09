Платежи за приватизацию в Минске составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц. Об этом рассказала агентству «Минск-Новости» заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Первомайского района Карина Мяделец.
Специалист уточнила, что цена приватизируемого жилья не индексируется, суммы остаются неизменными на протяжении 40 лет, в течение которых белорусам необходимо за нее платить.
— Мы анализировали эти выплаты и сделали вывод: платежи за приватизацию составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц, — заметила заместитель начальника отдела.
Она обратила внимание, что платежи за приватизацию не включены в жировку. Карина Мяделец напомнила, что оплату необходимо проводить отдельно — через отделение «Беларусбанка» либо через ЕРИП. По ее словам, некоторые белорусы забывают внести 98 копеек. Чаще всего это случается с пожилыми.
