Платежи за приватизацию в Минске составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц

Она обратила внимание, что платежи за приватизацию не включены в жировку. Карина Мяделец напомнила, что оплату необходимо проводить отдельно — через отделение «Беларусбанка» либо через ЕРИП. По ее словам, некоторые белорусы забывают внести 98 копеек. Чаще всего это случается с пожилыми.