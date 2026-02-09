Ричмонд
Платежи за приватизацию в Минске составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц

Власти сказали, сколько составляют платежи за приватизацию в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Платежи за приватизацию в Минске составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц. Об этом рассказала агентству «Минск-Новости» заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Первомайского района Карина Мяделец.

Специалист уточнила, что цена приватизируемого жилья не индексируется, суммы остаются неизменными на протяжении 40 лет, в течение которых белорусам необходимо за нее платить.

— Мы анализировали эти выплаты и сделали вывод: платежи за приватизацию составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц, — заметила заместитель начальника отдела.

Она обратила внимание, что платежи за приватизацию не включены в жировку. Карина Мяделец напомнила, что оплату необходимо проводить отдельно — через отделение «Беларусбанка» либо через ЕРИП. По ее словам, некоторые белорусы забывают внести 98 копеек. Чаще всего это случается с пожилыми.

Ранее власти Минска назвали случай, когда приватизацию квартиры могут отменить.

Тем временем врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.

А еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».