Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается снег и до минус 11 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, дневная температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться в восточной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. В такой ситуации в Москве будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Днем в Москве — минус 9 — минус 11 градусов. По области — от 8 до 13 градусов мороза», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что такие температуры примерно на 5−6 градусов ниже климатической нормы. Ветер в столице северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет слабо падать. Барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — заключил Леус.