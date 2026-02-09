Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Мошенники крадут аккаунты на маркетплейсах ради покупок в рассрочку

Основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах являются покупки в рассрочку. Об этом в понедельник, 9 февраля, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах являются покупки в рассрочку. Об этом в понедельник, 9 февраля, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Там сообщили, что чаще всего аферисты получают доступы к аккаунтам при помощи приемов социальной инженерии. Помимо этого, в соцсетях мошенники публикуют объявления с предложениями о «заработке на маркетплейсах», используют фишинговые сайты и поддельные страницы.

В ведомстве посоветовали установить самозапрет на кредиты, а также включить двухфакторную аутентификацию.

— Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта, — передает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Ранее мошенники начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.

Помимо этого, в России распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.