Метеорологи рассказали, какой будет первая оттепель года в Европейской России

В Европейскую часть России приходит оттепель, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог в эфире «Россия 24» рассказал, что оттепель уже привела к оползням в Сочи и сильным ледяным дождям в Ростове. До центральных областей, по словам синоптика, теплый воздух дойдет в пятницу.

В Москве прошедший день стал самым теплым за февраль, но воздух остается холоднее климатической нормы, сказал Тишковец.

