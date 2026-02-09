Метеорологи рассказали, какой будет первая оттепель года в Европейской России

В Европейскую часть России приходит оттепель, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог в эфире «Россия 24» рассказал, что оттепель уже привела к оползням в Сочи и сильным ледяным дождям в Ростове. До центральных областей, по словам синоптика, теплый воздух дойдет в пятницу.
В Москве прошедший день стал самым теплым за февраль, но воздух остается холоднее климатической нормы, сказал Тишковец.
