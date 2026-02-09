ФБР удивило выводом по делу Эпштейна: со скандального финансиста «сняли» одно обвинение

ФБР не обнаружило доказательств того, что американский финансист Джеффри Эпштейн руководил разветвленной сетью торговли людьми, обслуживавшей влиятельных клиентов. Об этом сообщает агентство ApNews со ссылкой на внутренние документы Минюста США.
Как отмечается, следователи изучили банковские выписки, электронную переписку, а также материалы обысков в домах Эпштейна в Нью-Йорке, Флориде и на Виргинских островах. Но, несмотря на подтвержденные факты сексуального насилия над несовершеннолетними, доказательств существования организованной сети клиентов выявить не удалось.
В служебных записках также указывается, что изъятые фото- и видеоматериалы не содержали свидетельств причастности других лиц к преступлениям финансиста. Анализ финансовых документов не выявил связей платежей Эпштейна с преступной деятельностью третьих лиц.
Поводом для разбирательств также могли стать заявления некоторых потерпевших. Они жаловались, что их якобы передавали «в пользование» другим людям. Однако следствие не смогло подтвердить эти утверждения.
Тем временем разобраться в деле Эпштейна пытается американский предприниматель Илон Маск. Он заявил, что готов оплатить услуги адвокатов людям, которые согласятся дать показания о возможных клиентах финансиста и из-за этого столкнутся с судебными исками. Соответствующий пост он разместил в социальных сетях.