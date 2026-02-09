Ричмонд
Трудовые права 33 работников лесного хозяйства нарушались в СКО

Петропавловск. 9 февраля. КазТАГ — Нарушения трудового законодательства выявлены в учреждениях лесного хозяйства Северо-Казахстанской области, где у 33 работников отсутствовал надлежащий учет трудовых договоров, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«Принятыми мерами права 33 работников восстановлены — сведения о трудовых договорах внесены в ЕСУТД в полном объеме, обеспечен доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности», — сообщили в прокуратуре.

Как установила специализированная природоохранная прокуратура, должностные лица лесных хозяйств не внесли обязательные сведения о трудовых договорах в единую систему учета трудовых договоров, что противоречит требованиям трудового кодекса РК и ограничивало подтверждение трудового стажа работников.

Кроме того, выявлены нарушения учета рабочего времени, в результате чего отдельным сотрудникам начислялась заработная плата за периоды фактического отсутствия на рабочем месте, включая время нахождения за пределами Республики Казахстан.

По итогам прокурорского реагирования необоснованно выплаченные суммы возвращены в бюджет, 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.