Трудовые права 33 работников лесного хозяйства нарушались в СКО

«Принятыми мерами права 33 работников восстановлены — сведения о трудовых договорах внесены в ЕСУТД в полном объеме, обеспечен доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности», — сообщили в прокуратуре.
Как установила специализированная природоохранная прокуратура, должностные лица лесных хозяйств не внесли обязательные сведения о трудовых договорах в единую систему учета трудовых договоров, что противоречит требованиям трудового кодекса РК и ограничивало подтверждение трудового стажа работников.
Кроме того, выявлены нарушения учета рабочего времени, в результате чего отдельным сотрудникам начислялась заработная плата за периоды фактического отсутствия на рабочем месте, включая время нахождения за пределами Республики Казахстан.
По итогам прокурорского реагирования необоснованно выплаченные суммы возвращены в бюджет, 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.