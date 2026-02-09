В Гулистане появится учебно-тренировочный центр по автомобилестроению

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. При Гулистанском государственном университете откроют учебно-тренировочный центр по автомобилестроению, сообщает ИА «Дунё».
О реализации проекта договорились руководства узбекского вуза и китайского профессионально-технического образовательного учреждения в ходе визита делегации ГГУ в Китай.
Центр планируют оснастить современным лабораторным и учебным оборудованием. Стороны будут совместно разрабатывать учебные планы и учебно-методические материалы для подготовки квалифицированных специалистов, обмениваться профессорским и преподавательским составами, а также сертифицировать выпускников Центра и присваивать им международную квалификацию.
Кроме того, специалисты из Узбекистана смогут проходить стажировку в Китае.
Подписанный меморандум еще больше усилит международное сотрудничество в сферах образования и автомобильного производства.