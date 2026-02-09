Служба занятости трудоустроила 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет в 2025 году

В основном жители старше 60 лет трудоустраивались в образовательные и медицинские организации, на промышленные и сельхозпредприятия, в коммунальные и автотранспортные компании. Также среди востребованных профессий — врач, медсестра, водитель, музыкальный руководитель, агроном, слесарь механосборочных работ, инженер, токарь, специалист по кадрам и другие.