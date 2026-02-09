Туристический поезд запустят из Ростова в Домбай в конце февраля

Ближе к концу февраля из Ростова-на-Дону и Краснодара можно будет уехать в Карачаево-Черкесию на туристическом поезде. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Туристический поезд «Выходные в Домбае» будет доступен во время праздничных выходных с 20 по 23 февраля 2026 года.
20 числа, в 18:59, состав отправится со станции Ростов-Главный. На станции Краснодар-1 планируется стоянка с 23:14 до 00:14. Утром 21 февраля поезд прибудет в Карачаево-Черкесию.
В обратном направлении пассажиров повезут вечером 22 февраля. Остановку в Краснодаре сделают уже 23 февраля в 2:35, а в Ростов-на-Дону поезд прибудет в 8:33.
В СКЖД отмечают, что отдыхающих в рамках туристической поездки ждут экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз, а также посещение природных достопримечательностей.
Поезд — «отель на колесах», на котором повезут пассажиров, должны составить из вагонов купе и СВ. Также собираются добавить вагон-ресторан и вагон-душ.