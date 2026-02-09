Следствие ведут «жёлтые»: как на таможне Молдовы поставили «на стоп» расследование по делу о контрабанде оружия

Прошёл почти месяц с момента появления директора Таможенной службы Молдовы с заявлением, что по делу о контрабанде оружия через молдавско-румынскую границу ему сказать особо нечего и вот Раду Врабие появился вновь.
И оказалось — внимание! — что служебное расследование на таможне приостановлено до лучших времён.
Из свежих предварительных тезисов мы узнали, что «дело расследуется» и «мы со своей стороны делаем вклад» в него, некоторые задержанные начали сотрудничать с прокурорами и вообще «нам важнее момент ввоза этого оружия на протяжении прошедших лет, процесс вывоза более-менее понятен», что и сколько румынская сторона будет делать с оружием неизвестно, но:
«Расследование проверяет было ли потенциальное вовлечение коллег-таможенников… Но пока идёт уголовное расследование, то служебное расследование инициируется, но приостанавливается, потому что внутренне расследование может повлиять на уголовное. Пока идёт уголовное расследование мы не можем сделать так уж много по внутреннему расследованию».
А вам самим не кажется, что вы как-то не очень умно просто тянете время?