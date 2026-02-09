В Крыму новорожденного назвали именем Хуберт-Роберт-Норберт

За последние две недели на полуострове детям давали разные имена, и Хуберт-Роберт-Норберт стало самым необычным. По закону, присвоение двойных и даже тройных имен допустимо. При этом запрещены использования символов, цифр, буквенно-цифровых значений и числительных.
Но на тройное имя родители решаются не часто, поэтому этот случай произошел впервые за несколько лет. А вот двойным именем младенцев нарекают пару раз в месяц.
Среди недавних: Теодор-Анеле, Эмир-Асан, Малик-Али, Герман-Эмиль, Александр-Николай и Милания-Герда.
Также детей называли именами Ариес, Яромир, Махди, Роза, Элиф, Мирай, Элеонора, Таймия, Вильдан, Томисир, Платон, Бейбарс, Джасур, Мидат, Арон, Риза, Эннан, Ада, Радмила, Хузейфа, Аннаит, Агнесса, Савелий, Гордей, Валерий, Эльхан, Алисия, Герда, Каролина и Усние.
Самыми популярными стали Александр, Давид, Никита, Ислам, Тимофей, Роман, Андрей, Артур, Тимур, Эдем, Алина, Мария, София, Мирослава, Анна, Мария, Ксения, Эдие, Алиме и Эмилия.
Мы писали, среди современных имен есть то, которое более ста лет в России неизменно остается самым популярным: Александр. Остальные распространенные имена в разное время менялись в пятерке лидеров. У девичьих имен такого безусловного лидера нет.