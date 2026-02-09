Ричмонд
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области

Хинштейн участвует в заседании правительства Курской области в онлайн-режиме.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 9 фев — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн принимает участие в оперативном заседании правительства региона в онлайн-режиме, находясь на лечении дома после ДТП, где его комнату переоборудовали в больничную палату.

«Даже в таком формате… Тем не менее сегодня заседание правительства проводить, как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию и стараться максимально быстро полностью восстановиться с тем, чтобы уже выйти на работу. Надеюсь на то, что это произойдет как можно быстрее, но понятно, что кости заживают долго», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.

Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.

