В Иркутске на линию вышел новый троллейбус «Амирал» по маршруту № 8 «Сквер имени Кирова — микрорайон Юбилейный». Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в автопарке муниципального предприятия это уже второй «Адмирал». Троллейбус выделяется на 80% отечественной сборкой, может проехать более 30 километров без подключения к сети и оснащен дополнительным люком.
— Новый троллейбус поступил к нам чуть больше недели назад. Он прошел техосмотр, на него оформили страховку и поставили на учет. 9 февраля он вышел на линию. Водителем стал Сергей Байбаратский, который уже имеет опыт работы на этой модели, — отметил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
В общественном транспорте есть регулируемый пол, интеллектуальные датчики дождя и давления в шинах, а также обогрев лобового стекла. Также в троллейбусе установлены камеры видеонаблюдения и обзор на 360 градусов. Для комфортной поездки пассажиров сделали теплый пол у входа, бесплатный Wi-Fi, зарядку, три мультимедийных экрана и информацию на табло.