Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на линию вышел новый троллейбус «Амирал» по маршруту № 8

Он будет курсировать от Сквера имени Кирова до микрорайона Юбилейный.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на линию вышел новый троллейбус «Амирал» по маршруту № 8 «Сквер имени Кирова — микрорайон Юбилейный». Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в автопарке муниципального предприятия это уже второй «Адмирал». Троллейбус выделяется на 80% отечественной сборкой, может проехать более 30 километров без подключения к сети и оснащен дополнительным люком.

— Новый троллейбус поступил к нам чуть больше недели назад. Он прошел техосмотр, на него оформили страховку и поставили на учет. 9 февраля он вышел на линию. Водителем стал Сергей Байбаратский, который уже имеет опыт работы на этой модели, — отметил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

В общественном транспорте есть регулируемый пол, интеллектуальные датчики дождя и давления в шинах, а также обогрев лобового стекла. Также в троллейбусе установлены камеры видеонаблюдения и обзор на 360 градусов. Для комфортной поездки пассажиров сделали теплый пол у входа, бесплатный Wi-Fi, зарядку, три мультимедийных экрана и информацию на табло.