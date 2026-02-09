Как жестокие налеты на крымские бары в 90-х раскрыло одно фото

Показательный жест должен был проучить остальных членов банды, но в итоге еще больше навредил. Нашлись свидетели, которые видели, как в нужном направлении ночью проезжала приметная машина — голубой «Форд» на дизельном топливе. По машине вычислили тех, кому Зверь поручил избавиться от Парфенова. Когда всех задержали, бандиты утверждали, что не хотели убивать бывшего товарища, а тот клялся никому не выдать то, что произошло в «Мираже» — но страх перед «Зверем» оказался сильнее. Так же они рассказали, что за атаку на «Мираж» Парфенову заплатили всего 800 долларов.