«Белавиа» ищет бортпроводников, предлагая отпуск до 53 дней. Подробности опубликованы на официальном сайте белорусского авиаперевозчика.
«Белавиа» объявила конкурсный отбор кандидатов на должность бортпроводника на постоянной основе. В частности, у белорусов, которые будут претендовать на указанную должность, должно быть высшее образование или же они должны быть учащимися вуза заочной формы. Также необходимо знание английского языка (не ниже Pre-Intermediate), умение общаться и обслуживать иностранных пассажиров, представителей различных служб в транзитных аэропортах.
Кроме того, приветствуется также знание китайского языка. У кандидата на должность не должно быть вредных привычек, татуировок на открытых частях тела. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик предлагает стабильную зарплату, трудовой отпуск до 53 календарных дней, компенсацию за проезд к месту работы.
В «Белавиа» заметили, что предлагают корпоративные авиабилеты на регулярные рейсы авиакомпании для работников авиакомпании и членов их семей, матпомощь и другие выплаты, которые предусмотрены коллективным договоров. Также предусмотрено страхование медрасходов сотрудников и членов их семей.
