«Белавиа» ищет бортпроводников, предлагая отпуск до 53 дней

«Белавиа» объявила конкурсный отбор кандидатов на должность бортпроводника на постоянной основе. В частности, у белорусов, которые будут претендовать на указанную должность, должно быть высшее образование или же они должны быть учащимися вуза заочной формы. Также необходимо знание английского языка (не ниже Pre-Intermediate), умение общаться и обслуживать иностранных пассажиров, представителей различных служб в транзитных аэропортах.