В Нукутском районе простились с бойцом Евгением Ужеевым, который погиб на СВО

В Нукутском районе простились с бойцом Евгением Ужеевым, который погиб в зоне специальной военной операции. Его проводили в последний путь 17 января 2026 года. Евгений родился 5 января 1976 года в селе Харёты. После школы служил в армии в Читинской области, где он носил воинское звание рядового. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе районной администрации.
— С апреля 2022 года Евгений был «за ленточкой» в качестве добровольца. На передовой, подвергаясь минометно-артиллерийским обстрелам, он использовал свое стрелковое вооружение, нанося удар противнику, — уточняется в сообщении.
19 ноября 2025 года Евгений подписал контракт на прохождение службы на должности старшего радиоминера-разведчика. К сожалению, 1 января 2026 года защитник Отечества погиб в районе Красноармейска.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что боец Виктор Лемешев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО.