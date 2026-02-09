В Нукутском районе простились с бойцом Евгением Ужеевым, который погиб на СВО

В Нукутском районе простились с бойцом Евгением Ужеевым, который погиб в зоне специальной военной операции. Его проводили в последний путь 17 января 2026 года. Евгений родился 5 января 1976 года в селе Харёты. После школы служил в армии в Читинской области, где он носил воинское звание рядового. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе районной администрации.