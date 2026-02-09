В Ростовской области с опасного льда сняли 25 человек

В Ростовской области со 2 по 8 февраля 2026 года с опасного льда спасли 25 человек. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).
При этом в ведомстве уточнили, что провалы под лед не фикисировались. Ранее жителей Дона предостерегли от выхода на замерзшие водоемы — заледеневшая водная гладь только кажется прочной, но она может сломаться в любой момент.
Добавим, также в течение недели произошло 59 пожаров (спасли трех человек, один человек погиб) и 11 ДТП (помощь получили 15 пострадавших).
