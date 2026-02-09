Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани выросло число вакансий с необычными требованиями

На Кубани работодатели предлагают работу с уникальными обязанностями.

Источник: Комсомольская правда

На рынке труда Краснодарского края все чаще появляются вакансии с нестандартными требованиями и редкими профессиональными специализациями. Как стало известно «КП»-Кубань", работодатели региона предлагают соискателям работу, выходящую за рамки привычных должностей, смещая акцент с формального опыта на личные навыки и готовность обучаться.

Так, в разное время в южных регионах публиковались предложения для купажистов безалкогольных напитков с профильной подготовкой, ветеринарных врачей с узкой специализацией в травматологии, а также инструкторов по китайской оздоровительной практике цигун.

Наряду с этим компании размещают вакансии, в которых ключевыми критериями становятся креативность, аккуратность и внимательность к деталям. В отдельных объявлениях работодатели указывают, что готовы обучить кандидатов на месте. Подобный подход применялся, в частности, при поиске специалистов по созданию костюмов роботов-трансформеров, чайных мастеров, сотрудников по оформлению подарочных наборов и работников по ручной сборке бумажной упаковки.

Эксперты отмечают, что рост числа таких предложений связан с развитием малого бизнеса, сферы услуг и креативных направлений, где ценится не столько диплом, сколько мотивация и практические способности кандидата.

По мнению аналитиков, подобные вакансии расширяют возможности трудоустройства для соискателей без профильного опыта и позволяют быстрее войти в профессию, получив необходимые навыки непосредственно в процессе работы.