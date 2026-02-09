На Кубани выросло число вакансий с необычными требованиями

Наряду с этим компании размещают вакансии, в которых ключевыми критериями становятся креативность, аккуратность и внимательность к деталям. В отдельных объявлениях работодатели указывают, что готовы обучить кандидатов на месте. Подобный подход применялся, в частности, при поиске специалистов по созданию костюмов роботов-трансформеров, чайных мастеров, сотрудников по оформлению подарочных наборов и работников по ручной сборке бумажной упаковки.