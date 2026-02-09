На Кубани нашли останки прототипа преданий о драконе

Сравнение с современным европейским протеем показало, что Mioproteus обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Число зубов у Mioproteus было в два раза меньше, чем у Proteus, однако сами зубы были более крупными и разнообразными по форме. Отсутствие носовых, верхнечелюстных и предлобных костей, а также наличие хорошо окостеневающего подъязычного аппарата указывают на неотеническую природу Mioproteus. Все это характеризует миопротея как крупную водную амфибию, населявшую открытые стоячие или слабопроточные водоемы — добавили в институте.