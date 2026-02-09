Ричмонд
На Восточном выезде из Уфы три ночи подряд будет полностью перекрыто движение

Монтаж системы управления движением на трассе потребует ночных ограничений.

Источник: Комсомольская правда

На Восточном выезде из Уфы продолжаются работы по установке автоматизированной системы, управляющей дорожным движением. Чтобы специалисты могли безопасно выполнить монтаж, участок будут полностью перекрывать для проезда в ночное время трижды.

Ограничения введут с 00:00 до 5:00 ночи 12, 13 и 17 февраля. В эти часы нельзя будет проехать со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе Федоровки. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Башкортостана.

