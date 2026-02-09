На Восточном выезде из Уфы три ночи подряд будет полностью перекрыто движение

На Восточном выезде из Уфы продолжаются работы по установке автоматизированной системы, управляющей дорожным движением. Чтобы специалисты могли безопасно выполнить монтаж, участок будут полностью перекрывать для проезда в ночное время трижды.
Ограничения введут с 00:00 до 5:00 ночи 12, 13 и 17 февраля. В эти часы нельзя будет проехать со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе Федоровки. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Башкортостана.
