На Восточном выезде из Уфы три ночи подряд будет полностью перекрыто движение

Ограничения введут с 00:00 до 5:00 ночи 12, 13 и 17 февраля. В эти часы нельзя будет проехать со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе Федоровки. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Башкортостана.