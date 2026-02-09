Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли 10-летнего ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса, сообщил столичный департамент здравоохранения.
«В детскую больницу имени Башляевой привезли 10-летнего парнишку, который буквально подавился палочкой от всем известной конфеты (чупа-чупс — ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале депздрава.
Отмечается, что московские врачи провели обследование, достали артефакт из двенадцатиперстной кишки и уже выписали ребёнка в хорошем самочувствии.