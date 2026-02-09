Минобороны получило крупную партию обновленных истребителей Су-57. Видео

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 является лучшим самолетом в своем классе и продолжает эволюционировать. Сегодня на истребителе планово наращиваются возможности систем и вооружения, что позволяет демонстрировать отличные маневренные и боевые качества.