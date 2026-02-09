Минобороны получило крупную партию обновленных истребителей Су-57. Видео

Министерство обороны РФ получило крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным комплексом вооружения и модернизированными бортовыми системами. Машины приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний, сообщает телеканал «Звезда».
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 является лучшим самолетом в своем классе и продолжает эволюционировать. Сегодня на истребителе планово наращиваются возможности систем и вооружения, что позволяет демонстрировать отличные маневренные и боевые качества.
Участвовавший в приемке летчик ВКС отметил успешную работу Су-57 в зоне спецоперации.
«Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — заявил военнослужащий.