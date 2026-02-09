Ричмонд
Минобороны получило крупную партию обновленных истребителей Су-57. Видео

ВКС России получили партию истребителей пятого поколения Су-57 с расширенными боевыми возможностями. Новые машины в модернизированном облике прошли заводские испытания и готовы к применению перспективных средств поражения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Министерство обороны РФ получило крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным комплексом вооружения и модернизированными бортовыми системами. Машины приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний, сообщает телеканал «Звезда».

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 является лучшим самолетом в своем классе и продолжает эволюционировать. Сегодня на истребителе планово наращиваются возможности систем и вооружения, что позволяет демонстрировать отличные маневренные и боевые качества.

Участвовавший в приемке летчик ВКС отметил успешную работу Су-57 в зоне спецоперации.

«Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — заявил военнослужащий.