Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса

Ребенок поступил в московское медучреждение после того, как подавился палочкой от чупа-чупса. Подростка обследовали, а после врачи вытащили из 12-перстной кишки инородный предмет. Мальчик в хорошем состоянии был выписан из больницы.
«Если дети жалуются на боль в животе, после того как поели, а также не могут глотать, еле дышат или постоянно отхаркиваются и икают — обратитесь к врачу!», — предупредили врачи.
Ранее врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве провели сложную микрохирургическую операцию и восстановили большой палец пациенту, отрезанный бензопилой во время строительных работ. Операция длилась около пяти часов.
После хирургического вмешательства палец успешно прижился, поэтому пациента выписали домой с рекомендациями. Ему предстоит курс реабилитации для восстановления функций кисти.