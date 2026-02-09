Ушёл из жизни известный воронежский генетик Валерий Федотов

Валерий Павлович всю свою жизнь работал в сфере здравоохранения. Он стоял у истоков создания медико-генетической службы Воронежской области. На протяжении двадцати лет, с 1991 по 2011 год, генетик возглавлял Межобластную медико-генетическую консультацию в составе областного консультативно-диагностического центра.