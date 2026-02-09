Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушёл из жизни известный воронежский генетик Валерий Федотов

Он стоял у истоков создания медико-генетической службы региона.

Источник: Министерство здравоохранения Воронежской области

На 77-м году жизни скончался воронежский генетик Валерий Федотов. Его не стало в пятницу, 6 февраля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Валерий Павлович всю свою жизнь работал в сфере здравоохранения. Он стоял у истоков создания медико-генетической службы Воронежской области. На протяжении двадцати лет, с 1991 по 2011 год, генетик возглавлял Межобластную медико-генетическую консультацию в составе областного консультативно-диагностического центра.

Под руководством Валерия Федотова осуществлялись целевые программы по снижению уровня врождённых аномалий развития и ряда болезней обмена веществ у новорождённых Черноземья.

В Минздраве отмечают, что своим примером Валерий Павлович демонстрировал настоящую приверженность выбранному делу и верность высоким гуманистическим идеалам. Благодаря своему богатому профессиональному опыту и особым человеческим качествам он завоевал глубокое уважение и любовь коллег и пациентов.