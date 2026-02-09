Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших «налоговую оптимизацию»

Иск в суд подала прокуратура. Согласно материалам, прокурорская проверка выявила два сайта о предоставлении услуг по «налоговым оптимизациям», связанным с формированием в интересах плательщиков НДС документов, которые предоставляют право на налоговые вычеты по «искусственным, не совершенным реально хозяйственным операциям, что влечет за собой неуплату налогов и причинение ущерба бюджету РФ в значительном размере». Уточняется, что доменные имена зарегистрированы за пределами РФ — в Ирландии и на Виргинских островах.