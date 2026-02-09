Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших «налоговую оптимизацию»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Суд в Москве решил заблокировать два сайта, на которых предлагались услуги по «налоговой оптимизации», связанной с формированием документов для получения налоговых вычетов по НДС, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Иск в суд подала прокуратура. Согласно материалам, прокурорская проверка выявила два сайта о предоставлении услуг по «налоговым оптимизациям», связанным с формированием в интересах плательщиков НДС документов, которые предоставляют право на налоговые вычеты по «искусственным, не совершенным реально хозяйственным операциям, что влечет за собой неуплату налогов и причинение ущерба бюджету РФ в значительном размере». Уточняется, что доменные имена зарегистрированы за пределами РФ — в Ирландии и на Виргинских островах.
«Административный иск… о признании информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить… Данное решение является основанием для внесения интернет-сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, …содержащих информацию, распространение которой запрещено», — говорится в документе.
Суд отметил, что распространение подобной информации недопустимо, поскольку в распоряжение неопределенного круга лиц предоставляются сведения о средствах и способах совершения налоговых правонарушений или преступлений в зависимости от конкретных обстоятельств.