В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы

Рязанские кулинары начали готовить блюда из древнего вида пшеницы.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 9 фев — РИА Новости. Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки — древнего вида пшеницы, рассказал РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

«Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань — ред.) на большой сковороде. Три тысячи порций приготовили, горожане оценили высоко», — отметил Кирилин.

По его словам, вкус у древней пшеницы «интересный, чем-то отдаленно напоминает дикий рис». Несколько рязанских ресторанов планируют готовить блюда из однозернянки в рамках фестиваля «Кухня Рязанского края», который пройдет в мае.