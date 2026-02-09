В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы

«Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань — ред.) на большой сковороде. Три тысячи порций приготовили, горожане оценили высоко», — отметил Кирилин.