Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье

Онищенко: случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были местными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье были не завозными, а местными, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.

«Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».

Он добавил, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое — противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения.

«Вероятность вот этой оспы, что она будет распространяться не среди специфических по своему поведению групп населения, а начнет передаваться, пока существует», — заключил Онищенко.