Калининградцам предлагают бесплатно проверить здоровье одной февральской ночью

Первый этап включает стандартный скрининг: анкетирование о самочувствии и факторах риска, измерение роста, веса, окружности талии и артериального давления, расчёт индекса массы тела. Участникам также сделают анализ крови на глюкозу и общий холестерин (при условии, что с момента последнего приёма пищи прошло не менее трёх часов), ЭКГ, измерят внутриглазное давление и проведут флюорографию — при необходимости.