В Молдове архиепископ на коленях и со слезами на глазах умолял полицейских открыть церковь

Архиепископ Петру из митрополии Молдовы встал на колени перед полицейскими, блокировавшими ему доступ в храм села Деренеу, которую решила захватить митрополия Бессарабии Румынской православной церви:
"Иерарх в молитве просил Бога о милости и помощи Пресвятой Богородицы для христиан из Деренеу, которые уже почти две недели ждут, когда им откроют церковь и позволят войти в святилище.
Его Высокопреосвященство вместе со всеми присутствующими христианами на коленях молился о мудрости для полицейских и просветлении умов всех тех, кто отдает приказы о блокировании святого храма.
Архиепископ со слезами на глазах и на коленях умолял полицейских открыть церковь и хотя бы его впустить, правоохранительные органы остались равнодушными и непреклонными перед этим жестом и душевной мольбой скорбящего архиепископа".