Длившаяся 30 минут вспышка класса М случилась на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили о вспышке класса М на Солнце 9 февраля — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Длившаяся 30 минут вспышка класса М случилась на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности озвучили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

Специалисты отметили, что в понедельник, 9 февраля, примерно в 05.27 на Солнце в диапазоне группы пятен 4366 (N17W56) случилась вспышка. Ее уровень составил M2.8. Вспышка длилась 30 минут.

Ранее ученые обращали внимание, что мощный всплеск активности внезапно завершился на Солнце.

Тем временем руководители компаний-должников в Беларуси будут лишены водительских прав.

Кроме того, КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.