Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывших владельцев уфимской сети «Матрица» обязали выплатить 47,4 млн рублей

Иск конкурсного управляющего к Гизатуллину и другим одобрен судом Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с бывших руководителей и собственников «Инвестиционно-строительной корпорации “Мегаполис”» субсидиарную ответственность на сумму 47,4 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ — Уфа».

В числе ответчиков оказались прежний владелец сети супермаркетов «Матрица» Тимур Гизатуллин, его сын Егор, сестра Светлана Антонова, а также бывший директор Максим Чезганов и другие лица. Исковое заявление в суд подал конкурсный управляющий обанкротившейся компании Ильдар Салихов.

Корпорация «Мегаполис» занималась строительством. Ее последним собственником являлась кипрская фирма Brutaska Ltd. Единственным ликвидным активом компании было здание супермаркета в деревне Жилино под Уфой, которое продали еще в 2015 году. Полная мотивировочная часть судебного решения пока не обнародована.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.