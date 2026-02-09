Бывших владельцев уфимской сети «Матрица» обязали выплатить 47,4 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с бывших руководителей и собственников «Инвестиционно-строительной корпорации “Мегаполис”» субсидиарную ответственность на сумму 47,4 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ — Уфа».
В числе ответчиков оказались прежний владелец сети супермаркетов «Матрица» Тимур Гизатуллин, его сын Егор, сестра Светлана Антонова, а также бывший директор Максим Чезганов и другие лица. Исковое заявление в суд подал конкурсный управляющий обанкротившейся компании Ильдар Салихов.
Корпорация «Мегаполис» занималась строительством. Ее последним собственником являлась кипрская фирма Brutaska Ltd. Единственным ликвидным активом компании было здание супермаркета в деревне Жилино под Уфой, которое продали еще в 2015 году. Полная мотивировочная часть судебного решения пока не обнародована.
