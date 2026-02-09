Какие продукты к Масленице стоит купить уже сейчас, рассказала эксперт Роскачества

— Заблаговременно можно приобрести муку, сахар, дрожжи, а также сгущёнку и варенье. Это продукты обладают длительным сроком годности, но требуют строгих условий хранения: прохлады, низкой влажности и защиты от света. Мёд и орехи же лучше покупать ближе к празднику, — рассказала директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
При выборе в магазине важно внимательно изучить состав на этикетке — чем меньше ингредиентов, тем лучше. Например, в орехах и сухофруктах не должно быть лишнего сахара, масла или консервантов. Также нужно осмотреть упаковку: банки должны быть без вздутий, ржавчины и подтёков, а пачки — целыми, без повреждений. Мука и сахар не должны иметь следов намокания, и в магазине их не должны хранить под прямыми солнечными лучами.
Чтобы купленные запасы дожили до Масленицы в идеальном состоянии, сразу после покупки муку, крупы, сахар, сухофрукты и орехи лучше пересыпать из заводских пакетов в герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика. Это защитит продукты от вредителей, влаги и посторонних запахов. Хранить такие припасы рекомендуется в тёмном, прохладном и сухом месте, например, в отдельном кухонном шкафу вдали от батарей и других источников тепла.