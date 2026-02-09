Какие продукты к Масленице стоит купить уже сейчас, рассказала эксперт Роскачества

При выборе в магазине важно внимательно изучить состав на этикетке — чем меньше ингредиентов, тем лучше. Например, в орехах и сухофруктах не должно быть лишнего сахара, масла или консервантов. Также нужно осмотреть упаковку: банки должны быть без вздутий, ржавчины и подтёков, а пачки — целыми, без повреждений. Мука и сахар не должны иметь следов намокания, и в магазине их не должны хранить под прямыми солнечными лучами.