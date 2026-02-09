Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории

«Со следующего (учебного — ред.) года вся линейка с 5 по 11 класс уже по истории единая, и по обществознанию 9−10 класс, и с 2028 года — 11 класс. Параллельно, вы знаете, идет работа по естественно-научным предметам и по русскому языку, по литературе», — сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.