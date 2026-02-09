Развитие преэклампсии связали с нарушениями жирового обмена

Аналогичным образом исследователи сравнили доли различных нутриентов и других биомолекул в этих клетках, что указало на серьезные перемены в липидном метаболизме трофобластов — особых клеток плаценты, которые обеспечивают питание плода и имплантацию в стенку матки. При развитии преэклампсии обмен жиров в этих тельцах существенным образом перестраивался, что сопровождалось существенным снижением в активности цепочек генов, отвечающих за синтез холестерина и захват его молекул из кровотока.