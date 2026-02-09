Развитие преэклампсии связали с нарушениями жирового обмена

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что развитие преэклампсии, опасно высокого артериального давления у беременных женщин, сопровождается нарушениями в липидном обмене в тканях плаценты, что ускоряет изнашивание плаценты и может приводить к преждевременным родам. Понимание этого поможет разработать терапию от преэклампсии, пишут биологи в статье в научном журнале Frontiers in Molecular Biosciences.
«Проведенный нами анализ показывает, что в развитии преэклампсии важную роль играет гипоксия, недостаток кислорода в клетках плаценты. Ее развитие заставляет клетки плаценты “перекачивать” молекулы холестерина в растущий плод, а не использовать их в своей жизнедеятельности. Это защищает будущего ребенка от возможного недостатка жиров, но ускоряет износ плаценты», — пишут исследователи.
К такому выводу пришли лауреат премии правительства Москвы молодой ученый Евгений Князев и его коллеги при изучении перемен в работе связанных с метаболизмом генов в клетках плаценты, которые возникают при развитии преэклампсии. Для этого ученые извлекли молекулы матричной РНК, «рабочие копии» генов, из 10 тыс. клеток плаценты, собранных среди здоровых женщин и пациенток с диагнозом преэкплампсия, и сопоставили различия в их концентрации.
Аналогичным образом исследователи сравнили доли различных нутриентов и других биомолекул в этих клетках, что указало на серьезные перемены в липидном метаболизме трофобластов — особых клеток плаценты, которые обеспечивают питание плода и имплантацию в стенку матки. При развитии преэклампсии обмен жиров в этих тельцах существенным образом перестраивался, что сопровождалось существенным снижением в активности цепочек генов, отвечающих за синтез холестерина и захват его молекул из кровотока.
Эти изменения, как показали проведенные учеными опыты на культурах клеток, вызывались гипоксией, снижением концентрации доступного для клеток кислорода в окружающей их среде. Гипоксия также сопровождалась активацией двух генов, PCSK9 и SNX17, которые заставляют клетки плаценты избавляться от своих собственных запасов холестерина и перекачивать его молекулы в растущий плод.
В условиях недостатка ресурсов это помогает плаценте обеспечить будущего ребенка липидами, однако при развитии преэклампсии эти перемены несут угрозу для здоровья женщины. Как предполагают ученые, это открытие дает надежду на то, что уже существующие лекарства для контроля за холестерином помогут адаптировать организм матери к изменениям при преэклампсии.
О преэклампсии.
Преэклампсия представляет собой достаточно распространенную патологию развития плода. При ее появлении у беременной резко растет артериальное давление, ее кровяные клетки начинают массово гибнуть, а работа печени и почек серьезно нарушается. Как правило, она возникает на последних месяцах беременности. На текущий момент надежных методов ранней диагностики и лечения этой болезни не существует.