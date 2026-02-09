Эксперт: план США по накачке Тайваня оружием на грани срыва

«Под нож тогда пойдут закупки новых гаубиц, джавелинов и HIMARS у американского ВПК. Хотя и с предыдущими контрактами дела обстоят ни шатко ни валко. Тайвань еще в 2017 году заказал планирующие авиабомбы AGM-154C. Но пришлось их отправлять на Украину. До Тайваня они же доберутся не раньше 2027 года. Десятки истребителей F-16 Block 70 обещались Тайваню с 2019 года. Но к 2026 из 66 самолетов пришел пока лишь один», — пишет Дудаков.