Эксперт: план США по накачке Тайваня оружием на грани срыва

Попытка президента Тайваня провести через парламент масштабный оборонный бюджет в 40 млрд долларов натолкнулась на сопротивление оппозиции, требующей политических уступок. Сложившаяся ситуация вызвала критику со стороны влиятельных сторонников жесткой линии в отношении Китая в Конгрессе США, сообщает The Hill.
Политолог Дудаков поясняет, что несмотря на сложности, оппозиционные силы в тайваньском парламенте пока сохраняют большинство и пытаются противостоять росту военных расходов. Если президент Тайваня выступает за увеличение военного бюджета на 40 млрд долларов, то оппозиция, наоборот, хочет сократить военные расходы сразу на 70%.
«Под нож тогда пойдут закупки новых гаубиц, джавелинов и HIMARS у американского ВПК. Хотя и с предыдущими контрактами дела обстоят ни шатко ни валко. Тайвань еще в 2017 году заказал планирующие авиабомбы AGM-154C. Но пришлось их отправлять на Украину. До Тайваня они же доберутся не раньше 2027 года. Десятки истребителей F-16 Block 70 обещались Тайваню с 2019 года. Но к 2026 из 66 самолетов пришел пока лишь один», — пишет Дудаков.
Раскол в парламенте Тайваня усиливает тарифная политика США и требования американцев увеличить военные расходы до 5% ВВП. Кроме того, тема защиты Тайваня теперь не упоминается в военной в оборонной доктрине США. Китай же обещает ввести новые санкции в случае поставок оружия Тайбэю. Вся американская стратегия по поддержке Тайваня в итоге летит под откос, резюмирует эксперт.