В Перми выбирают имена для четырёх пятнистых гиен из зоопарка

Варианты может предложить до 20 февраля.

Источник: Пермский зоопарк

Имена для четырёх пятнистых гиен могут предложить жители Перми, сообщили в Пермском зоопарке.

Новые обитатели появились в зоосаде недавно, однако, по словам сотрудников учреждения, уже успели освоить русский язык. Специалисты говорят, что это умные и сообразительные животные, и им нужны имена, которые будут отражать их индивидуальность.

Предложить имена для гиен — двух самцов и двух самок — можно до 20 февраля в комментариях под постом Пермского зоопарка. Зоологи выберут из предложенных вариантов клички для животных до конца месяца.

Ранее похожим образом — народным голосованием — в Пермском зоопарке выбрали имя для маленькой белой медведицы Пармы.