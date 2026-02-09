С 1 февраля маткапитал проиндексировали для 200 тысяч семей Ростовской области

Выплата за второго малыша, также появившегося на свет с 2020 году, составляет 963,2 тысячи рублей. Указанную сумму могут получить родители, которым не перечисляли деньги после рождения первенца. Если же поддержка на первого ребенка была начислена ранее, сумма при рождении второго должна автоматически увеличиться на 234,3 тысячи рублей.