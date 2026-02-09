С 1 февраля маткапитал проиндексировали для 200 тысяч семей Ростовской области

С 1 февраля в Ростовской области на 5,6% проиндексировали материнский капитал. Перерасчет коснулся более 200 тысяч семей региона, сообщают в СФР.
Коэффициент был утвержден на федеральном уровне с учетом из индекса потребительских цен за 2025 год. Теперь сумма поддержки для семей с первым ребенком 2020 года рождения выросла до 728,9 тысячи рублей.
Выплата за второго малыша, также появившегося на свет с 2020 году, составляет 963,2 тысячи рублей. Указанную сумму могут получить родители, которым не перечисляли деньги после рождения первенца. Если же поддержка на первого ребенка была начислена ранее, сумма при рождении второго должна автоматически увеличиться на 234,3 тысячи рублей.
Повышение коснулось не только новых выплат. Остаток на сертификате также увеличился на 5,6%. Узнать детали можно через портал Госуслуг или в клиентской службе регионального отделения Социального фонда.
Напомним, сертификат оформляется без участия получателя на основании информации ЗАГС. Уведомление о назначении поддержки направляют в личный кабинет на Госуслугах.
Использовать маткапитал можно на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, образование детей, реабилитацию ребенка-инвалида, также деньги могут пойти на накопительную пенсию владельца сертификата.
Обычно распорядиться средствами можно после того, как ребенку исполнится три года. Однако из этого правила есть исключения. Например, средства разрешено направить сразу на оплату детского сада или получение ежемесячного пособия.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.