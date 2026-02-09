Красный свет, «аварийка» и хаос: очередной дорожный абсурд в Ташкенте попал на видео

На кадрах видно: на светофоре горит красный запрещающий сигнал, по пешеходному переходу спокойно идут люди. И именно в этот момент один из автомобилей, стоявший за светофором у обочины, внезапно решает поехать… назад против движения. Видимо, водитель решил, что включённая аварийка автоматически делает его невидимым для правил, а красный свет — проблемой кого угодно, но не его.