Красный свет, «аварийка» и хаос: очередной дорожный абсурд в Ташкенте попал на видео

На кадрах видно: на светофоре горит красный запрещающий сигнал, по пешеходному переходу спокойно идут люди. И именно в этот момент один из автомобилей, стоявший за светофором у обочины, внезапно решает поехать… назад против движения. Видимо, водитель решил, что включённая аварийка автоматически делает его невидимым для правил, а красный свет — проблемой кого угодно, но не его.
Почти одновременно ему навстречу попадается другой «герой дороги», который посчитал, что красный сигнал светофора — это всего лишь рекомендация, и спокойно проскочил перекрёсток, будто светофора там вовсе не было. Две машины разошлись буквально в нескольких сантиметрах. Чудо? Скорее случайность, что в этот момент никто не оказался под колёсами.
Именно так сегодня выглядят главные беды наших дорог: одни демонстративно игнорируют пешеходов и запрещающие сигналы, другие устраивают опасные манёвры, искренне веря, что «аварийка» освобождает их от соблюдения ПДД.
И самое тревожное — складывается ощущение, что с каждым днём ситуация становится только хуже.