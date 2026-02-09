Зелёная коррупция: в Сурхандарье экочиновник «оценил» вырубку деревьев в 500 долларов

Деньги чиновник вымогал за внесение изменений в официальный акт, составленный по факту самовольной вырубки 20 деревьев без соответствующего разрешения. В списке 14 вязов, 6 арчей, одно тутовое дерево и одна чинара. За вознаграждение он обещал занизить размер ущерба, нанесённого природе.