Зелёная коррупция: в Сурхандарье экочиновник «оценил» вырубку деревьев в 500 долларов

Речь идёт о начальнике одного из районных отделов управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области. По данным следствия, должностное лицо потребовало взятку в размере 500 долларов.
Деньги чиновник вымогал за внесение изменений в официальный акт, составленный по факту самовольной вырубки 20 деревьев без соответствующего разрешения. В списке 14 вязов, 6 арчей, одно тутовое дерево и одна чинара. За вознаграждение он обещал занизить размер ущерба, нанесённого природе.
Однако схема дала сбой. В ходе оперативного мероприятия экочиновника задержали с поличным при получении денег. Денежные средства были изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 пункту «в» статьи 210 Уголовного кодекса — «получение взятки путём вымогательства». В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Следственные действия продолжаются. Судя по всему, «зелёные бумажки» снова оказались важнее настоящей зелени.