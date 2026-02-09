«Карантин, которого не было»: в СЭС объяснили слухи о закрытии детсадов в Ташкенте

В Ташкентском управлении СЭС сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка в столице по опасным инфекционным заболеваниям, которые могли бы стать основанием для объявления карантина, остаётся стабильной. Речь идёт о таких заболеваниях, как корь, менингит, гепатит, туберкулёз и других — по ним нет никаких обстоятельств, требующих введения карантинных мер.
Чиновники напомнили, что каждый год в зимний период в стране сезонно увеличивается количество случаев гриппа и ОРВИ. Это стандартная ситуация, к которой система образования и здравоохранения готовится заранее.
Именно поэтому в детских садах и школах проводятся профилактические мероприятия: утренний фильтр (осмотр детей), измерение температуры, временная изоляция детей с признаками заболевания, а также рекомендации родителям оставить ребёнка дома при плохом самочувствии.
Как выяснилось, именно эти профилактические меры некоторые родители восприняли как «карантин» и сделали соответствующие выводы, которыми затем поделились в соцсетях.