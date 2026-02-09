«Карантин, которого не было»: в СЭС объяснили слухи о закрытии детсадов в Ташкенте

Vaib.uz (новости Узбекистана. 9 февраля). Накануне мы писали о том, что в социальных сетях родители сообщили о закрытии на карантин как минимум двух детских садов в Ташкенте. Информация быстро разлетелась по чатам и вызвала волну тревоги среди пользователей. Однако официальные органы поспешили успокоить горожан, заявив: никаких закрытий нет, а произошедшее — обычное недопонимание.