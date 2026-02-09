Ричмонд
«Карантин, которого не было»: в СЭС объяснили слухи о закрытии детсадов в Ташкенте

Vaib.uz (новости Узбекистана. 9 февраля). Накануне мы писали о том, что в социальных сетях родители сообщили о закрытии на карантин как минимум двух детских садов в Ташкенте. Информация быстро разлетелась по чатам и вызвала волну тревоги среди пользователей. Однако официальные органы поспешили успокоить горожан, заявив: никаких закрытий нет, а произошедшее — обычное недопонимание.

Источник: Vaib.Uz

В Ташкентском управлении СЭС сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка в столице по опасным инфекционным заболеваниям, которые могли бы стать основанием для объявления карантина, остаётся стабильной. Речь идёт о таких заболеваниях, как корь, менингит, гепатит, туберкулёз и других — по ним нет никаких обстоятельств, требующих введения карантинных мер.

Чиновники напомнили, что каждый год в зимний период в стране сезонно увеличивается количество случаев гриппа и ОРВИ. Это стандартная ситуация, к которой система образования и здравоохранения готовится заранее.

Именно поэтому в детских садах и школах проводятся профилактические мероприятия: утренний фильтр (осмотр детей), измерение температуры, временная изоляция детей с признаками заболевания, а также рекомендации родителям оставить ребёнка дома при плохом самочувствии.

Как выяснилось, именно эти профилактические меры некоторые родители восприняли как «карантин» и сделали соответствующие выводы, которыми затем поделились в соцсетях.