Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах

Кравцов: оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в школах в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в российских школах в этом году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В этом году впервые начнется оснащение кабинетов музыки, изобразительного искусства… Впервые в этом году с федерального уровня будут оснащены кабинеты предметов, которые не входят в Единый государственный экзамен, но так же важны для формирования широкого кругозора школьников», — сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.

Он напомнил, что в прошлом году новейшим оборудованием были оснащены кабинеты труда и ОБЗР.