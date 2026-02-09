SCMP: в Китае обнаружили антитело для борьбы с лихорадкой SFTS

ГОНКОНГ, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые из университета Вестлейк в китайском городе Ханьчжоу сумели выявить «суперантитело», которое может эффективно нейтрализовать вирус Dabie bandavirus, вызывающий опасное заболевание — острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). Об этом сообщила газета South China Morning Post.
SFTS — новая болезнь с уровнем смертности до 30%. Впервые выявлена в 2009 году в китайских провинциях Хубэй и Хэнань. Основной путь заражения — укусы клещей, однако вирус может передаваться и через контакт между людьми.
В настоящее время эффективного противовирусного лечения или вакцины против SFTS не существует. Но ученые из университета Вестлейк полагают, что обнаруженный ими белок обладает большим потенциалом как антитело для лечения заболевания. Он может стать «первым терапевтическим средством на основе антител для человека против [синдрома], и его стоимость будет ниже, чем дорогостоящее лечение в отделении интенсивной терапии», приводит их мнение газета.
Исследователи собрали образцы крови у выздоровевших пациентов и после скрининга идентифицировали высокоэффективное антитело, которое они назвали ZS1C5. В экспериментах на мышах однократная доза ZS1C5 привела к 100-процентной выживаемости даже после воздействия вирусной дозы, в 10 раз превышающей летальную. В дальнейшем ученые намерены разработать вакцину для противодействия опасному заболеванию.