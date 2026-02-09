Ричмонд
В Ростовской области водителей предупредили о снеге на М-4

Снег может осложнить проезд по трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

9 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может периодически идти снег. В частности, он должен был выпасть утром. Водителям нужно быть осторожными в пути, отмечают в телеграм-канале госкомпании «Автодор».

— Во время морозов и снегопадов внимание за рулем должно быть максимальным. Соблюдайте увеличенную дистанцию, двигайтесь плавно и ориентируйтесь на сообщения на информационных табло, — просят автовладельцев.

По прогнозу синоптиков, 9 февраля в регионе возможны небольшие и умеренные осадки. Сохранится гололедица. Ветер будет западным и северо-западным 8−13 м/с. Температура воздуха днем установится в пределах от −1 до −6, по северу и западу обещают от −8 до −13. Предстоящей ночью ожидается от −11 до −16, при прояснениях — до −20, в крайних северных районах — до −24 градусов.

