В Ростовской области водителей предупредили о снеге на М-4

По прогнозу синоптиков, 9 февраля в регионе возможны небольшие и умеренные осадки. Сохранится гололедица. Ветер будет западным и северо-западным 8−13 м/с. Температура воздуха днем установится в пределах от −1 до −6, по северу и западу обещают от −8 до −13. Предстоящей ночью ожидается от −11 до −16, при прояснениях — до −20, в крайних северных районах — до −24 градусов.