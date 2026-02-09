Агроклассы Омского ГАУ готовят школьников к ЕГЭ

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина продолжает подготовку учащихся агротехнологических классов к сдаче единого государственного экзамена. Второй учебный год программа охватывает школьников из сельских районов Омской области по математике, физике, биологии, химии и обществознанию. Занятия проводятся в очном и дистанционном форматах с использованием структурированных онлайн-курсов.
Перед каждым уроком учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал, повторяют ключевые концепции и знакомятся с типовыми заданиями. Преподаватели вуза предоставляют подборки практических задач различной сложности с пошаговыми решениями, что позволяет эффективно усваивать материал и применять знания в будущей производственной деятельности. В дистанционном формате сохраняется активный диалог между школьниками и педагогами: ребята задают вопросы по теории и практике, отправляют выполненные задания на проверку с последующей оценкой по пятибалльной шкале.
Наибольшую эффективность демонстрируют очные занятия, где преподаватели подробно разбирают сложные задачи, акцентируют внимание на типичных ошибках и пошагово демонстрируют алгоритмы решения. Такой подход формирует у учащихся устойчивые навыки работы с профильными дисциплинами.
Также ребята могут стать полноправными участниками самых разных научно-практических конференций. Так, 20 ноября на базе университета прошла Х научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку». На секции «Математика. Информатика. Робототехника» выступили двое участников агроклассов.
Валерий Орел представил доклад «Расчет параметров аэрофотосъемки и маршрута полета БПЛА Geoscan Gemini MS», а Елизавета Усик заняла первое место с исследованием «Изучение влияния аэродинамики для беспилотного летательного аппарата самолетного типа “Альбатрос М5”. Научным руководителем проектов выступил ассистент кафедры геодезии и дистанционного зондирования Альберт Нугманов при участии старшего преподавателя кафедры математических и естественнонаучных дисциплин Ольги Корчинской.
Учебный процесс продолжается: преподаватели последовательно осваивают новые темы, а также повторяют пройденный материал. До ЕГЭ остается достаточно времени для качественной подготовки, отмечают организаторы программы. Проект способствует не только успешной сдаче экзаменов, но и ранней профориентации будущих специалистов агропромышленного комплекса Сибири.
Тем омичам и жителям Омской области, кто заинтересован в зачислении детей в агротехнологические классы, рекомендуется обращаться в администрации школ базовых районов Омской области до 15 марта 2026 года.