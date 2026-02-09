Лукашенко о научной деятельности: механизм один — платить за результат

В понедельник белорусский лидер провел совещание по проекту указа о совершенствовании научной деятельности в республике.
«У меня после ознакомления с проектом указа появилось немало вопросов. И я хотел бы с вами обсудить эти вопросы. Но тогда на совещании (совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси 21 ноября 2025 года — Sputnik) мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один — платить за результат», — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что «есть результат — платим», а если его нет, то соответственно и «никаких денег не будет». При этом белорусский лидер акцентировал внимание, что это нужно делать в любом случае — независимо от того, как этот вопрос преподносят ученые.
Лукашенко также попросил участников совещания рассказать, как представленный проект указа будет способствовать достижению поставленных целей и какие инструменты для этого предлагаются.
В совещании приняли участие председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник, глава Администрации президента Дмитрий Крутой, председатель КГК Василий Герасимов, вице-премьер Виктор Каранкевич, министр образования Андрей Иванец и министр финансов Владислав Татаринович.