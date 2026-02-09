Создан первый российский учебник по киберпсихологии

В данный момент на кафедре киберпсихологии Университета Лобачевского на русскоязычной программе обучаются 30 магистрантов и еще 10 — на англоязычной. Курсовые и дипломные работы по киберпсихологии пишут 15 бакалавров. Дисциплины и курсы по киберпсихологииосваивают также студенты специальностей «Психология» и «Социология» факультета социальных наук ННГУ. До выхода учебника обучение строилось на основе разрозненных источников: переводах зарубежных учебников и отдельных глав, научных статей в международных журналах, авторских методических материалах преподавателей, а также эмпирических исследованиях российских и зарубежных авторов.