Доверяй, но проверяй: почему уличный обмен валюты может закончиться проблемами

У большинства граждан это не вызывает особого раздражения: не хочешь менять на улице — можно спокойно пойти в банк. Более того, в выходные дни, когда банки в основном закрыты, именно валютчики нередко выручают людей.
Однако доверять таким «помощникам» точно не стоит. Риски слишком велики. В лучшем случае вам просто недодадут сумы. В худшем — можно нарваться на фальшивую валюту и получить куда более серьёзные проблемы.
Очередная история, подтверждающая это, произошла в Фергане. Там сразу несколько валютчиков решили «зарабатывать» активнее за счёт обмана клиентов. Возможно, если бы они не увлекались подобными схемами, до сих пор спокойно работали бы на рынке.
Как сообщили в УВД Ферганской области, на рынке, расположенном на улице Пахлавона Махмуда в городе Фергане, был задержан один из валютчиков. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы после того, как попытались обменять 100 долларов на сумы. В результате «обмена» ловкий меняла присвоил 400 тысяч сумов.
Пока пострадавшие пересчитывали деньги и пытались понять, что произошло, валютчик скрылся с места. Однако уйти от ответственности ему не удалось. После задержания выяснилось, что на рынке он работал не один, у него были сообщники, которые промышляли аналогичными схемами. Все они были установлены и задержаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Эта история — очередное напоминание: уличный обмен валюты может показаться удобным и быстрым решением, но цена такой «экономии времени» иногда оказывается слишком высокой.