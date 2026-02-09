Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доверяй, но проверяй: почему уличный обмен валюты может закончиться проблемами

Vaib.uz (новости Узбекистана. 9 февраля). Мы давно привыкли к тому, что на каждом базаре есть несколько услужливых парней, которые ненавязчиво предлагают обменять валюту. В Ташкенте и вовсе существуют «проверенные» места, куда можно подъехать на машине и без лишних вопросов купить или продать доллары.

Источник: Vaib.Uz

У большинства граждан это не вызывает особого раздражения: не хочешь менять на улице — можно спокойно пойти в банк. Более того, в выходные дни, когда банки в основном закрыты, именно валютчики нередко выручают людей.

Однако доверять таким «помощникам» точно не стоит. Риски слишком велики. В лучшем случае вам просто недодадут сумы. В худшем — можно нарваться на фальшивую валюту и получить куда более серьёзные проблемы.

Очередная история, подтверждающая это, произошла в Фергане. Там сразу несколько валютчиков решили «зарабатывать» активнее за счёт обмана клиентов. Возможно, если бы они не увлекались подобными схемами, до сих пор спокойно работали бы на рынке.

Как сообщили в УВД Ферганской области, на рынке, расположенном на улице Пахлавона Махмуда в городе Фергане, был задержан один из валютчиков. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы после того, как попытались обменять 100 долларов на сумы. В результате «обмена» ловкий меняла присвоил 400 тысяч сумов.

Пока пострадавшие пересчитывали деньги и пытались понять, что произошло, валютчик скрылся с места. Однако уйти от ответственности ему не удалось. После задержания выяснилось, что на рынке он работал не один, у него были сообщники, которые промышляли аналогичными схемами. Все они были установлены и задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Эта история — очередное напоминание: уличный обмен валюты может показаться удобным и быстрым решением, но цена такой «экономии времени» иногда оказывается слишком высокой.