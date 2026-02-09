Ричмонд
В Фергане построят многопрофильную клинику

Сдать клинику в эксплуатацию планируют в течение трех лет.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ферганской области появится современная многопрофильная больница на 800 коек, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке Минфина страны завершило тендер по проекту строительства клиники — победителем стал совместный проект компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии.

Теперь саудовская компания в течение следующих 30 дней должна будет подписать с Минздравом РУз контракт.

Согласно документу, победитель тендера обязан спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием клинику за 3 года.

Данная клиника обеспечит население Ферганской и других областей доступом к высокотехнологичным медицинским услугам, включая кардиохирургию, нейрохирургию и трансплантацию органов, расширит международное сотрудничество в сфере строительства и здравоохранения.