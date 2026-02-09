Старшеклассников Омска и области ждет интеллектуальный турнир «Газпром нефти»

До 12 февраля 2026 года старшеклассники Омска и Омской области могут подать заявку на участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Проект дает учащимся 8−11 классов возможность проявить себя в решении инженерных задач и получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны: Омский государственный технический университет, а также Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, Российский технологический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.
Участникам предстоит решать задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и инженерии, а также выполнять прикладные кейсы по управлению оборудованием, электромонтажу и лабораторному анализу. Региональные этапы пройдут с 21 февраля по 26 марта. Победители представят Омскую область, крупный промышленный центр Западной Сибири, на финале турнира в Санкт-Петербурге. Пройти регистрацию можно на цифровой платформе «Родные города» по ссылке.
Турнир реализуется при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За восемь лет реализации проекта в нем приняли участие более 23,5 тысячи школьников со всей России, в том числе из отдаленных районов Сибири. Для формирования кадрового резерва ОНПЗ также реализует уникальную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая помогает сделать первые шаги в профессию ежегодно свыше 2000 школьникам. В рамках программы проводятся тренинги, научно-технические конференции, факультативные занятия по химии и физике, выездные образовательные сессии, олимпиады и виртуальные экскурсии по производственным площадкам.