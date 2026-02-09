Старшеклассников Омска и области ждет интеллектуальный турнир «Газпром нефти»

Турнир реализуется при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За восемь лет реализации проекта в нем приняли участие более 23,5 тысячи школьников со всей России, в том числе из отдаленных районов Сибири. Для формирования кадрового резерва ОНПЗ также реализует уникальную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая помогает сделать первые шаги в профессию ежегодно свыше 2000 школьникам. В рамках программы проводятся тренинги, научно-технические конференции, факультативные занятия по химии и физике, выездные образовательные сессии, олимпиады и виртуальные экскурсии по производственным площадкам.